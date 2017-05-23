إسبانيا..اجهزة الأمن تفكك خلية إرهابية والقبض على عدد منهم

فككت اجهزة الامن الاسبانية خلية ارهابية فى العاصمة مدريد واعتقلت اثنين بتهمة العمل لمصلحة تنظيم “داعش” الارهابي والاستعداد لشن عمليات ارهابية في البلاد.

واوضحت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان لها اليوم ان الشرطة فككت الخلية وقبضت على اثنين من الجنسية المغربية كانا يقومان بنشر منشورات ومواد سمعية وبصرية بهدف استقطاب اشخاص لتنظيم “داعش” الارهابي في سورية والعراق.

واشار البيان الى ان احد المعتقلين كان على اتصال وتواصل دائم ومستمر مع أكثر من مئة شبكة وموقع الكتروني تابع لتنظيم “داعش” الارهابي حيث كان يقوم بعمليات نشر برامج عن كيفية تصنيع العبوات الناسفة باستخدام تقنيات بسيطة ومواد سهل الحصول عليها.

وقدر البيان عدد الارهابيين الذين تم القبض عليهم في اسبانيا منذ شهر حزيران 2015 بعد رفع حالة التأهب في البلاد ب/212/ ارهابيا.