إسبانيا.. السجن 8 سنوات لإرهابي بعد عودته من سورية

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكما بالسجن لمدة 8 سنوات على إرهابي اعتقل في اسبانيا بعد عودته من سورية، ومشاركته في القتال إلى جانب تنظيم “داعش” الإرهابي.

مصادر قضائية في المحكمة الوطنية أشارت إلى أن الدائرة الجنائية أصدرت حكمها على الإرهابي بعد اعتقاله في مدينة ملقة بحزيران 2017، بجرم محاولته الحصول على أسلحة حربية والانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأضافت بأن المتهم سافر إلى سورية مرارا حتى عام 2015، حيث انضم إلى صفوف “داعش” الإرهابي وشارك هناك في العديد من المعارك.

كما لفتت إلى أن المتهم بدأ منذ عودته إلى أوروبا بنشر الأيديولوجيا المتطرفة والعنيفة التي يدعو إليها ويتبناها تنظيم “داعش” الإرهابي، إضافة إلى مساهمته في عمليات تمويل التنظيم وتوفير معلومات عن كيفية الحصول وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية.