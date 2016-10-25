“إسرائيل” تعترف بعدم وجود خطر على حياة جنودها قتلة الطفل خالد بحر

اظهر تحقيق داخلي في جيش الاحتلال الإسرائيلي حول عدد من الأحداث التي جرت مؤخراً وسقط ضحيتها شهداء وجرحى فلسطينيين، بأن جنود الاحتلال كان يمكن لهم التصرف بطريقة أخرى خاصة بأن حياتهم لم تتعرض للخطر.

ونشر موقع صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء ما جاء في هذا التحقيق، فقد وجد التحقيق بأن جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار على الطفل الفلسطيني خالد بحر في بلدة بيت أمر، لم تكن حياتهم تتعرض للخطر وكان يمكن لهم التصرف بطريقة أخرى، وفي الرواية التي قدمها الجنود فقد طاردوا شبان فلسطينيين كانوا يلقون الحجارة على سيارات المستوطنين بالقرب من بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث نزلوا من الجيب العسكري وطاردوا الشبان لاعتقالهم، وأثناء ذلك قاموا بإطلاق النار نحو الشابان ما تسبب في استشهاد الطفل خالد بحر 15 سنة، في حين قال قائد الوحدة بأنه شعر بالخطر على حياته ما دفعه لإطلاق النار على الجزء الأوسط من الشاب، ومع ذلك فأن الشرطة العسكرية لا زالت تحقق عبثاً في إطلاق النار وإذا ما تصرف الجنود وفقا لتعليمات الجيش بخصوص إطلاق النار.