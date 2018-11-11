إسعافات أولية لإنقاذ الأطفال والرضع من الاختناق

يوصي طبيب الأطفال الدكتور عبد المطلب السح الأهل بضرورة إبعاد الأجسام الصلبة الصغيرة كقطع النقود والأزرار عن متناول الطفل وعدم وضع الحلي حول عنقه أو تركه بمفرده وزجاجة الرضاعة في فمه وذلك لحمايته من الاختناق.

ويحدث الاختناق حسب السح نتيجة عدم وصول الهواء إلى الرئتين بسبب الشرقة أو ابتلاع أجسام غريبة أو التعرض لرضوض العنق التي تؤدي إلى توقف التنفس، فضلا عن أسباب أخرى منها إصابة الطفل بتشنج كامل أو ارتجاع الحامض المعوي ووضعيات النوم الخاطئة كالنوم على الوجه.

ويشير السح إلى أن “نسبة كبيرة من الأطفال تتعرض لحالات اختناق” لذلك على الأهل عدم الاستهانة بالأمر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة طفلهم من مشكلة قد تودي بحياته.

ومؤشرات حدوث الاختناق وفقا لطبيب الأطفال التنفس الضعيف أو المتقطع وازرقاق الوجه وفقدان الوعي ما يتطلب إجراء إسعافات أولية تتمثل في دفع رأس المصاب إلى الأمام والضرب بين الكتفين وإحاطة البطن في منطقة تحت القفص الصدري والضغط نحو الداخل والأعلى عدة مرات.

وفي حالات الاختناق عند الرضع يوصي الاختصاصي بوضع الطفل على اليد لإسناد ظهره وتدوير وجهه نحو الأسفل والضرب على الظهر 5 مرات وإجراء

التنفس الاصطناعي في حال فشل المحاولة وازدياد زرقة المصاب أو توقف قلبه ولتجنب اختناق الطفل يدعو السح إلى إبعاد الأجسام الصلبة الصغيرة كقطع النقود والأزرار وكذلك الأكياس والحقائب والوسائد وأغطية الأسرة عن متناوله وإرضاعه بشكل صحيح والانتباه إلى وضعية نومه وتأمين سبل تنفس مريح له ومعالجة التخمة وانتفاخ البطن في حال وجودها وكذلك التهابات الجيوب الأنفية.