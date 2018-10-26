إسقاط طائرة تجسس للعدوان السعودي في جيزان

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس للعدوان السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة تجسس تابعة للعدوان أثناء تحليقها فوق منطقة الحريقة بوادي جارة جيزان.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت في التاسع من الشهر الحالي من إسقاط طائرتي تجسس لقوى العدوان في الشبكة شرق جبل الدود بجبهة جيزان فيما تم أسقاط ثلاث طائرات تجسس أخرى في وادي جارة في الثامن من الشهر نفسه خلال عمليات نوعية في جبهة جيزان أيضا.

إلى ذلك أطلقت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية أربعة صواريخ من نوع زلزال على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في جيزان ونجران ما أدى إلى أعطاب جرافة عسكرية شرق جبل الدود .

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا أمس وأصيب آخرون فى كمين محكم نفذه الجيش اليمنى واللجان الشعبية فى أحد المواقع العسكرية السعودية بجيزان