إسقاط طائرة حربية واستشهاد طيارها أثناء تنفيذها مهمة قتالية في دير الزور

أكد مصدر عسكري سقوط طائرة حربية اليوم أثناء تنفيذها مهمة قتالية في دير الزور.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا “إن طائرة حربية أسقطت في دير الزور أثناء تنفيذ مهمة قتالية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي واستشهد الطيار”.

وكانت 4 طائرات تابعة للتحالف الأمريكي المزعوم ضد تنظيم “داعش” اخترقت أمس الأجواء السورية ونفذت عدواناً على أحد مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة ما مهد الطريق لتنظيم “داعش” للسيطرة على الموقع قبل أن تقوم وحدات الجيش العاملة في المنطقة باستعادة الموقع بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

ونفذ الطيران الحربي السوري في وقت سابق اليوم غارات مكثفة على أوكار لتنظيم “داعش” في محيط جبل الثردة وحيي العرفي والكنامات ومحيط البانوراما أسفرت عن تدمير مستودعات ذخيرة وسقوط عشرات القتلى بين إرهابييه.