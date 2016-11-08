إسقاط طائرة مسيرة للإرهابيين في درعا البلد

صرح مصدر ميداني اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش العربي السوري قضت على عدد من الإرهابيين وأسقطت لهم طيارة مسيرة في منطقة درعا البلد.

وأفاد المصدر أن قوات الجيش “أوقعت عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم نقاطا محصنة في رمايات دقيقة على تجمعاتهم شرق دوار المصري وغرب الجمرك القديم وشمال مخيم النازحين واسقطت لهم طيارة مسيرة كانت تحلق في محيط منطقة جامع بلال الحبشي”.

وأشار المصدر إلى أن رمايات نارية لوحدة من الجيش على تجمع للإرهابيين شمال شرق صوامع الحبوب في قرية اليادودة نحو 5 كم غرب مدينة درعا أدت إلى “تدمير تحصينات وبؤر للإرهابيين واسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم”.