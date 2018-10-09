إصابات باعتداءات للاحتلال على مسيرة وسط غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة انطلقت مساء اليوم شرق دير البلح وسط قطاع غزة في إطار مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه مئات الفلسطينيين المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان نحو 30 فلسطينيا أصيبوا أمس جراء اعتداء بحرية الاحتلال على المسير البحري الحادي عشر شمال قطاع غزة والذي نظمه الحراك الوطني لكسر الحصار عن القطاع.