إصابات جراء إطلاق الاحتلال الغاز السام على فلسطينيين في الضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية بالضفة الغربية بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز السام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطيينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجر اليوم وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية تجاه الأهالي وانتشرت في الشوارع والأزقة وتمركزت أمام المدارس وفي الأحياء كما نصبت الحواجز العسكرية على مدخل البلدة على طريق طولكرم- قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال فجرت اليوم منزل أسير بحي البساتين في جنين “بالديناميت” ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بالمنازل المحيطة وذلك وسط تصدي الشبان لها وطردت خمس عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية.