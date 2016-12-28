إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية

أصيب أربعة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس بينما اعتقلت 12 اخرين في انحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية لوكالة الانباء الفلسطينية وفا أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس 4 فلسطينيين و6 آخرين في جنين ورام الله بينهم أسيران محرران بافضافة إلى اعتقال شابين من بلدة الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت امس 11 فلسطينيا فى الضفة الغربية.