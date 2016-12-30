إصابة امرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

أصيبت امرأة فلسطينية بجروح خطيرة صباح اليوم بعد إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليها وتم اعتقالها في بلدة قلنديا بالضفة الغربية.

وأوضحت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من تقديم الإسعافات الأولية للفلسطينية المصابة وهي من أهالي قرية العيسوية التابعة لمدينة القدس المحتلة وتركتها ملقاة على الأرض تنزف لأكثر من

ساعة وفيما بعد تم اعتقالها لافتة إلى أن الفلسطينية كانت في طريقها للعلاج بمدينة القدس المحتلة لدى تعرضها لإطلاق النار.

وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا أول أمس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس بينما اعتقلت 12 آخرين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

من جهة أخرى اعتدت عصابات المستوطنين الاسرائيليين على ممتلكات فلسطينية في حي سلوان جنوب القدس المحتلة واستولوا على أحد الأبنية بداخله.

واعتادت قوات الاحتلال الاسرائيلي التنكيل بأهالي الضفة الغربية وخاصة القدس المحتلة في إطار نهجها التهويدي المستمر للمدينة المقدسة والرامي لتفريغ المدينة من أهلها وتغيير وضعها الديموغرافي لإحلال مستوطنين مكانهم.