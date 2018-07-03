إصابة امرأتين جراء غارة لطيران العدوان السعودي في أب اليمنية

شن طيران العدوان السعودي غارة على منزل في منطقة الجحلة بمديرية بكيل المير في محافظة أب اليمنية ما أسفر عن إصابة امرأتين.

وذكر موقع المسيرة نت أن مديرية بكيل المير تتعرض لغارات عدوانية بشكل يومي وقصف صاروخي ومدفعي بشكل مستمر.

وكان طيران العدوان السعودي أرتكب في وقت سابق اليوم مجزرة جراء استهدافه حفل زفاف في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة اليمنية ما أسفر عن 11 قتيلا و11 جريحا أغلبهم نساء وأطفال.

إلى ذلك قتل عدد من مرتزقة النظام السعودي وأصيب أخرون خلال عملية نوعية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة شرق موقع نهوقة في نجران.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن العملية أسفرت أيضا عن اغتنام الكثير من أسلحة المرتزقة التي كانت في مواقعهم.