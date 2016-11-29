إصابة حراس الرئيس الفلبيني إثر هجوم مسلحين

هوجم الحراس الشخصيون لرئيس الفلبين “رودريغو دوتيرتي” عشية زيارته إلى جنوب الفلبين (مدينة مراوي)، وهو لا ينوي إلغاء الزيارة.

وقال الجيش، إن الانفجار أصاب سبعة من حراس الرئيس الشخصيين واثنين من الجنود المحليين، ولم تقع أي إصابات بين المدنيين.

وأفاد ممثل وزارة الدفاع الفلبينية “ريستيتوتو باديلا” بأن الهجوم قد تكون له صلة بالمتشددين الذين ينتمون إلى جماعة إسلامية إرهابية ناشطة في جنوب الفلبين “موتي”.

وتقوم الآن القوات الحكومية بعملية هجومية واسعة بالقرب من بلدة بوتيغ في مقاطعة لاناو الجنوبية ضد 300 مسلح من هذا الجماعة التي سبق لها أن استعادت السيطرة على عدد من مناطق البلدة.

وقد أعلنت “موتي” سابقا تحالفها مع تنظيم “داعش” الإرهابي.