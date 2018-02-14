إصابة سبعة جنود للاحتلال بانفجار لغم قرب أريحا

أصيب سبعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء انفجار لغم بمركبة عسكرية في غور الأردن، أمس. ووقع الانفجار في منطقة المغطس بالقرب من شارع 90 قرب مدينة أريحا بالضفة الغربية، وأصاب الجزء الخلفي من المركبة.

وأشارت وسائل إعلام الاحتلال إلى أن سيارة عسكرية إسرائيلية صعدت فوق لغم أرضي أو عبوة ناسفة قرب قصر اليهود القريب من مدينة أريحا ما أدى لانفجار أوقع 7 إصابات، وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.

واستدعت قوات الاحتلال قوة خاصة لمكان وقوع الانفجار خشية من أن تكون السيارة العسكرية دخلت وسط حقل للألغام كانت زرعتها قوات الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أنه تمّ نقل 5 جنود مصابين عبر سيارات الإسعاف كما تمّ نقل اثنين عن طريق مروحية لتلقي العلاج اللازم.

يأتي ذلك فيما شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تمّ خلالها اعتقال 18 فلسطينياً.

وطالت الاعتقالات أحد عشر شاباً من بلدة العيسوية في القدس المحتلة بعد أن دهمت قوات الاحتلال البلدة فجراً واقتحمت منازل سكنية عدّة، وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص: “إنه تمّ اقتياد المعتقلين إلى مركز المسكوبية للتحقيق معهم”. وحاصرت قوات الاحتلال العديد من البلدات في محافظة سلفيت، وصادرت أيضاً مبالغ مالية من عائلات فلسطينية وسيارة بزعم أنها مخصصة لتمويل نشاطات لمقاومة الاحتلال والاستيطان.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، أول أمس، شابين على حاجز عسكري طيار في قرية بدرس غرب مدينة رام الله. وتشهد فلسطين المحتلة مواجهات أسبوعية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث داهمت منطقة بئر المحجر ومدخل بلدة بيت كاحل غرب المدينة وأغلقتها وشرعت بهدم منزلين في المنطقة تعود ملكيتهما للمواطنين أنور عبد السميع سنقرط وأحمد جلال التميمي، وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين عند مدخل محكمة سالم العسكرية في جنين شمال الضفة الغربية بذريعة العثور معهم على عبوات أنبوبية.

وأصيب خمسة مزارعين فلسطينيين بجروح خلال قمع قوات الاحتلال حملة “هنا باقون” لزراعة أشجار الزيتون في قرية مأدما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. كما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي وبحالات اختناق أثناء قمع قوات الاحتلال احتجاجات شعبية اندلعت في قرية سالم شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، وقال الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل: “إن شاباً أصيب برصاص حي في الفخذ، كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الغازات المسيلة للدموع”.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صحفياً فلسطينياً يعمل في إذاعة صوت الحرية بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وكالات