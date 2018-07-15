إصابة شاب فلسطيني جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على غزة

أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم جراء تجدد غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت وكالة معا الفلسطينية بأن طائرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرق بيت حانون شمال القطاع ما أدى إلى إصابة أحدهم حيث تم نقله الى مستشفى بيت حانون.

وكان أربعة فلسطينيين بينهم طفلان أصيبوا بجروح فجر اليوم جراء تجدد غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتأتى غارات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعد أن شهد يوم أمس تصعيداً خطيراً حيث شنت طائراته غارات مكثفة أدت إلى استشهاد طفلين فلسطينيين وإصابة نحو عشرين شخصاً إضافة إلى دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية في قطاع غزة.