إصابة شخصين بتفجير عبوة ناسفة في ريف السويداء الشمالي

أصيب شخصان جراء تفجير إرهابيين عبوة ناسفة بين قريتي داما وعريقة في ريف السويداء الشمالي الغربي.

وصرح مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن “عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الطريق الواصل بين قريتي داما وعريقة بمنطقة اللجاة انفجرت عند مرور سيارة يستقلها شخصان ما أدى إلى انقلابها وإصابتهما بجروح نقلا على اثرها إلى مشفى السويداء الوطني”.

إلى ذلك أطلقت مجموعة إرهابية مساء أمس النار على سيارة إسعاف على الطريق بين بلدة لاهثة وقرية المتونة في ريف السويداء الشمالي.

وذكر مدير صحة السويداء الدكتور حسان عمر ان “سيارة إسعاف تابعة لمنظومة الإسعاف السريع بمشفى السويداء انطلقت من مستوصف شهبا لنقل مريض قلب من بلدة لاهثة وعند عودتها تعرضت لإطلاق نار من قبل إرهابيين ما بين لاهثة والمتونة ما أدى لتضررها وتوقفها”.

ولفت مدير الصحة إلى أن “الإرهابيين قاموا باختطاف سائق السيارة والممرض المرافق واقتيادهما إلى جهة مجهولة”.