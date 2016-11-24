إصابة شخص في اعتداء إرهابي برصاص القنص على الفوعة المحاصرة بريف إدلب

في ريف إدلب الشمالي استهدفت المجموعات الارهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” بالرصاص منازل المواطنين في بلدة الفوعة المحاصرة ما أدى إلى إصابة شخص بجروح.

وأفادت مصادر أهلية لـ سانا بأن إرهابيين “يتحصنون في بلدة بنش استهدفوا برصاص القنص المواطنين في بلدة الفوعة ما أسفر عن إصابة شخص بجروح”.

واستشهدت طفلة وأصيب 5 أشخاص بجروح بينهم امرأة في اعتداءات مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “جيش الفتح” بالقذائف يوم الاثنين الفائت على الأحياء السكنية في بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين.

وتتعرض بلدتا كفريا والفوعة الواقعتان شمال مدينة ادلب بنحو 10 كم لحصار من إرهابيي “جيش الفتح” منذ أكثر من سنتين إضافة إلى تعرضهما لاعتداءات ارهابية بمئات القذائف الصاروخية والهاون في محاولة يائسة لكسر صمود الاهالي وموقفهم الداعم للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.