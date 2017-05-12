إصابة شرطي في إطلاق نار بجمهورية إنغوشيا الروسية

أصيب شرطي في جمهورية إنغوشيا بجروح نتيجة هجوم مسلحين اثنين على مركز لشرطة المرور في مدينة مالغوبك، حسب الداخلية الروسية.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن المتحدثة باسم الداخلية الروسية إرينا فولك أن مسلحين اثنين نفذا الهجوم ليلة الجمعة على مركز الشرطة في مدينة مالغوبك باستخدام أسلحة آلية وقذائف هاون، وقتلا في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وأضافت المتحدثة أنه تم تحديد هوية أحد المهاجمين واسمه محمد بيكبيزاروف (29 سنة) وهو من السكان المحليين.

وأشارت المتحدثة إلى أن بيكبيزاروف كان مطلوبا بسبب اعتدائه في السابق على رجل أمن.

تجدر الإشارة إلى أن فحص مسرح الجريمة أسفر أيضا عن العثور على عبوة ناسفة.