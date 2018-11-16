إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حمص الشمالي

أصيبت طفلة وشقيقها بجروح بالغة نتيجة انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محيط قرية تل عمري بريف حمص الشمالي.

وزرع إرهابيون لغماً في محيط قرية تل عمري بريف حمص الشمالي انفجر بطفلة في الـ 13 من عمرها وشقيقها أثناء وجودهما في أرضهما الزراعية ما تسبب ببتر ساق الطفلة اليمنى وإصابة شقيقها بجروح بليغة.

واستشهد في الـ 22 من تشرين الأول الماضي مدني جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية مكسر الحصان بريف حمص الشرقي.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع ألغام وعبوات ناسفة في الأراضي الزراعية ومحيط الجادات السكنية والمنازل وذلك إمعانا منها في جرائمها ضد المدنيين السوريين.