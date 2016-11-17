إصابة طفلين جراء اعتداء الإرهابيين بقذائف صاروخية على حرفا بريف القنيطرة

أصيب طفلان بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان الاحتلال الاسرائيلي قرية حرفا في ريف القنيطرة بعدة قذائف صاروخية.

وأفادت سانا بأن “إرهابيي “جبهة النصرة” أطلقوا 13 قذيفة صاروخية على قرية حرفا بريف القنيطرة المتاخم لريف دمشق الغربي أسفرت عن إصابة طفلين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

وتتعرض قرية حرفا لاعتداءات متكررة من قبل إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المنضوية إليه المنتشرة في ريف القنيطرة بغية تهجير أهلها وقطع بعض الطرق الحيوية في محيط قرية حضر بالريف الشمالي للقنيطرة حيث تعرضت لأكثر من 67 قذيفة صاروخية خلال الشهر الماضي.

وتنتشر في بعض مناطق ريفي القنيطرة ودمشق مجموعات إرهابية مسلحة مرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي وتتلقى منه الدعم اللوجستي والتسليحي وتعالج مصابيها في مشافيه.