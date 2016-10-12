إصابة طفل وأضرار مادية جراء قذائف أطلقها الإرهابيين على أحياء سكنية بدمشق

أصيب طفل ولحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيو “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” على أحياء سكنية بدمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لمندوب سانا أن قذيفتي هاون أطلقتهما التنظيمات الإرهابية صباح اليوم سقطتا على حي مزة 86 السكني وأسفرتا عن “إصابة طفل عمره 5 سنوات وإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين وسيارتين كانتا مركونتين في مكان سقوط القذيفتين”.

وأشار المصدر إلى أن قذيفة هاون أطلقها إرهابيون أصابت أحد المنازل بمنطقة الحميدية في دمشق القديمة “وألحقت أضرارا مادية فيها” في حين تسبب سقوط قذيفتي هاون في حي المزرعة “بوقوع أضرار مادية بالممتلكات”.

وأصيب أمس 30 شخصا بجروح متفاوتة جراء استهداف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية منها “جبهة النصرة” “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” بقذائف صاروخية وهاون أحياء سكنية بدمشق وريفها.