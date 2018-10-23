إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على عشرات الفلسطينيين شرق مدينة دير البلح ما أدى إلى إصابة عدد منهم وصفت حالة أحدهم بالخطيرة ونقلوا جميعاً إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج.

وكان فلسطيني أصيب بجروح وثلاثة آخرون بحالات اختناق أمس جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز على فلسطينيين شرق قطاع غزة حيث تتعمد قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في القطاع المحاصر بشكل يومي.