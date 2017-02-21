إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم الامعرى

أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الامعري في مدينة رام الله فيما اعتقلت قوات الاحتلال 23 فلسطينيا من المخيم ومناطق أخرى فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم الامعرى للاجئين في رام الله وأطلقت الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة نحو الشبان الفلسطينيين لدى تصديهم لها ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بين الشبان جراء استنشاقهم الغاز السام بينما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من المخيم وهم من عائلة واحدة.