إصابة عدد من الفلسطينيين جراء عدوان طيران الاحتلال على غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال أطلقت صاروخا تجاه مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب الشريط الحدودي شرق رفح ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين أحدهما من مدينة جنين والآخر من ضاحية شويكة شمال طولكرم بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا خلال اقتحامات ومداهمات شنتها في أنحاء متفرقة بالضفة في حين وثق مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقريره لشهر أيلول الماضي 330 حالة اعتقال من بينهم 52 طفلا قاصرا و14 امرأة وفتاة.