إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال قرية كوبر بالضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة وفا: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم وداهمت منزل الشهيد محمد طارق دار يوسف وعبثت بمحتوياته وهددت ذويه بأنها ستعود لهدمه.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من القرية وأغلقت الطريق الواصل بينها وبين قرية برهام بالسواتر الترابية.

وكان الشاب الفلسطيني محمد طارق دار يوسف استشهد مساء أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذه عملية طعن أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي وجرح اثنين آخرين.