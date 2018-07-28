إصابة عشرات الفلسطينيين بالضفة

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع خلال اقتحامها اليوم بلدتي بيت أمر وكفر قدوم في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين وسط البلدة وعلى مثلث العين ما أدى إلى إصابة المسعف خليل اسماعيل عادى 28 عاماً في رقبته وأخرين في القدم إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

الجدير بالذكر أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا أمس بجروح وحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم عقب اقتحامهم باحات المسجد الاقصى المبارك.

وفي سياق متصل أصيب 7 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء قمع جنود الاحتلال مسيرة سلمية مناهضة للاحتلال ومطالبة بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية انطلقت في بلدة كفر قدوم في الضفة الغربية.

من جهته أوضح منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي في تصريح لوكالة معا أن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين بالرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى إصابة مصور فضائية فلسطين لؤي سمحان و4 أخرين بالرصاص إضافة إلى إصابتين بالاختناق أحداهما عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الاتيرة.