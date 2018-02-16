إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات عدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجددت اليوم رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني واحتجاجا على مواصلة هذا الكيان مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات.

ووفقا لوكالة معا الفلسطينية أصيب أربعة شبان خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرة انطلقت في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على الاستيلاء على أراض للقرية لصالح شق طريق استيطاني.

وعند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع قوات الاحتلال لمظاهرة انطلقت في ضاحية البالوع.

وفي نابلس أفادت وكالة معا بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا خلال مظاهرة لأهالي قرية بيتا جنوب نابلس انطلقت بالقرب من البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في المنطقة.

وأوضح مسؤول بالهلال الأحمر في نابلس أن الشاب حاتم بدير أصيب برصاصة مطاطية في الصدر تم نقله إلى المستشفى كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق جراء عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع التى أطلقتها قوات الاحتلال .

وكان أصيب 4 شبان فلسطينيين بجروح اليوم إثر اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي خلال اقتحامها البلدة القديمة ومنطقة رأس العين في مدينة نابلس بالضفة الغربية فيما خرج مئات الفلسطينيين يوم أمس لزراعة الأشجار في ذات المنطقة كخطوة احتجاجية على إقامة البؤرة الاستيطانية.

وفي مدينة الخليل قمعت قوات الاحتلال مظاهرة أخرى كانت تسير باتجاه البلدة القديمة وتطالب بطرد المستوطنين من مدينة الخليل وتؤكد رفض الانتهاكات التي يتعرض لها الحرم الإبراهيمي حيث قامت قوات الاحتلال لدى وصول المسيرة إلى شارع الشلالة بالقاء قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.