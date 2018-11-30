إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في الجمعة السادسة والثلاثين من مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة تحت عنوان “جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر طبية قولها: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على آلاف الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق في منطقة ملكة شرق قطاع غزة وجباليا شمال القطاع وخان يونس جنوبه.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 221 شهيدا إضافة إلى إصابة نحو 25 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في قرية المغير شرق رام الله المناهضة لعمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام على مئات المشاركين في التظاهرة ما أدى إلى إصابات العشرات بحالات اختناق.

وفي الضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بجروح وحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الاعتصام الأسبوعي المناهض للاستيطان في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في الاعتصام الذي تنظمه اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان في الأراضي التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها في منطقة جبل الريسان ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية بالضفة الغربية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين بالمظاهرة ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج والعشرات بحالات اختناق كما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل الفلسطينيين وأطلقوا على ساكنيها الرصاص وقنابل الغاز.

وأكد شتيوي أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من محاولات تهويد وطمس لهويتها العربية والإسلامية.