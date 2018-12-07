إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة..في جمعة “انتفاضة الحجارة الكبرى”

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في الجمعة السابعة والثلاثين من مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة تحت عنوان “انتفاضة الحجارة الكبرى”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب آلاف الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق في خان يونس جنوب القطاع وجباليا شمال القطاع والبريج في وسطه.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 221 إضافة إلى إصابة نحو 25 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بقمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم بالضفة

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية في الضفة الغربية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما ولإحياء ذكرى انتفاضة الحجارة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله: “إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق”.

وتشهد بلدة كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال ولا سيما يومي الجمعة والسبت وباتت تشكل جزءا من الحياة العامة في البلدة التي التهم الجدار والاستيطان أراضيها.