إصابة عشرات الفلسطينيين..في جمعة “التطبيع مع العدو جريمة وخيانة”

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الرابعة والثلاثين من مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة تحت عنوان “التطبيع مع العدو جريمة وخيانة”.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية معا أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي على آلاف المشاركين في مسيرات العودة ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح شرق البريج وسط قطاع غزة وجباليا شمال القطاع ورفح وخانيونس جنوب القطاع.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 221 شهيدا إضافة إلى إصابة أكثر من 24 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إلى ذلك أصيب فلسطينيان اثنان بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية في الضفة الغربية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال أطلقت وبشكل كثيف الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على مئات المشاركين ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد بلدة كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال ولا سيما يومي الجمعة والسبت وباتت تشكل جزءا من الحياة العامة في البلدة التي التهم الجدار والاستيطان أراضيها.

كما أصيب فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال المشاركين في الاعتصام الأسبوعي المناهض للاستيطان في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في الاعتصام الذي تنظمه اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان في الأراضي التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها في منطقة جبل الريسان ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بعد أن قمعت قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بلعين غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية واستهدفت بنيرانها المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر ومنعتهم من العمل في أراضيهم.