إصابة عشرات الفلسطينيين في جمعة “المقاومة توحدنا وتنتصر”

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال الجمعة الخامسة والثلاثين من مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة تحت عنوان “المقاومة توحدنا وتنتصر”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية معا عن مصادر طبية قولها: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه مئات المشاركين بمسيرات العودة ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وآخرين بالاختناق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ومنطقة ملكة شرق القطاع وجباليا شمال القطاع.

وفي سياق متصل أصيب أربعة فلسطينيين بجروح اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم في الضفة الغربية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على مئات الفلسطينيين والمتضامنين الاجانب المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح.

وتشهد بلدة كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال ولا سيما يومي الجمعة والسبت وباتت تشكل جزءا من الحياة العامة في البلدة التي التهم الجدار والاستيطان أراضيها.