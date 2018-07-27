إصابة عشرات المصلين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم داخل المسجد الأقصى

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بجروح وحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم عقب اقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن “40 إصابة سجلت داخل المسجد الأقصى تعرض خلالها المصلون لشظايا قنابل الغاز والصوت الحارقة التي أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي باتجاههم”.

وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن” عددا من الحراس الذين حاولوا التصدي لجنود الاحتلال تم الاعتداء عليهم كما سجل اعتقال عدد من المصلين”.

وقال مسؤولو الأوقاف في اتصالات هاتفية مع وكالة وفا الفلسطينية: “إن جيش الاحتلال أغلق مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي بالسلاسل والقضبان الحديدية”.