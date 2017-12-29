إصابة فلسطنيين أثناء تصديهم لقوات الاحتلال

أصيب 106 فلسطينيين خلال تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي في قطاع غزة.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن وزارة الصحة قولها مساء اليوم: من بين المصابين 36 فلسطينيا أصيبوا بعيارات نارية وإن اثنين من المصابين يعانيان من جروح بالغة أحدهما أصيب شرق غزة والآخر في مواجهات شرق البريج.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق على طول حدود قطاع غزة، موضحة أن شابين أصيبا بالرصاص الحي شرق مدينة غزة بينما أصيب 4 آخرون شرق مدينة خان يونس.

إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيراتهم السلمية فى مخيم العروب ومدينة الخليل وبلدتى سعير ويطا بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية أن شابين فلسطينيين من مخيم العروب أصيبا برصاص الاحتلال ونقلا إلى أحد مستشفيات الخليل.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرات السلمية في الخليل والعروب وبلدتى سعير ويطا بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع وتم اسعاف عدد منهم ميدانيا بينما جرى نقل عدد آخر إلى المستشفيات لتلقى العلاج.