إصابة فلسطينيين اثنين في مواجهات مع جيش الاحتلال جنوب الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان بالرصاص المطاطي عقب المواجهات التي اندلعت في بلدة آمر التابعة لمدينة الخليل والمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية .

وانطلق المتظاهرون بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد القرية الواقع في وسطها باتجاه المدخل الذي كان يتواجد عليه العشرات من جنود الاحتلال، وسرعان ما وصل المتظاهرون حتى أمطرهم جيش الكيان الإسرائيلي بوابل من قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

واشتدت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا جيش الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، في وقت اعتلى فيه القناصة أسطح المنازل وفتحوا النار تجاه المتظاهرين.