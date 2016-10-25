إصابة فلسطينيين بالاختناق بالضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام خلال اقتحامها لمنازل الفلسطينيين وتفتيشها واعتقلت سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال داهمت حي الجلدة بمدينة الخليل واقتحمت منزل أسير فلسطيني وفتشته وأطلقت في محيطه قنابل الصوت والغاز السام ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق .

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بيت لحم وجنين و5 آخرين من حارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة .

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص.