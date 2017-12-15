إصابة فلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام في الخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الصوت والغاز السام عليهم في بلدة حلحول قرب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر محلية قولها: إن مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة فجر اليوم وسط إطلاق وابل كثيف من قنابل الصوت والغاز السام ما تسبب بوقوع عدد من حالات الاختناق بين الفلسطينيين.

وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مظاهرة احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس بالقرب من بلدتي سبسطية والناقورة شمال نابلس بالضفة الغربية