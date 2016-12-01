إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 11 آخرين في الضفة الغربية

أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز مزموريا شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم محمد عوض لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.. إن فلسطينيا من بلدة يطا جنوب الخليل اصيب بقدمه برصاص قوات الاحتلال أثناء توجهه لمكان عمله في مدينة القدس المحتلة.

من جهة أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم.. إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم ستة فلسطينيين من عدة بلدات في القدس وخمسة اخرين من بلدة عزون في محافظة قلقيلية.