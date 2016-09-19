إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة

أصيب شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة اليوم بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه أمام باب الساهرة أحد أسوار القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن.

والشاب من سكان رأس العمود أصيب بجروح خطيرة وحالته حرجة فيما ادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة شرطيين اثنين في العملية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت محيط باب الساهرة وتجري عمليات تمشيط حول البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وكان شاب فلسطيني أصيب أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم بالضفة الغربية بزعم محاولته طعن أحد ضباط قوات الاحتلال بالقرب من قرية واد رحال.