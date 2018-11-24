إصابة كادر RT أثناء تغطيته الاحتجاجات في باريس

أكدت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة أنباء “روسيا سيغودنيا” مارغاريتا سيمونيان، إصابة الطاقم الصحفي للشبكة أثناء تغطيته الاحتجاجات في فرنسا.

وكتبت سيمونيان على “تويتر”: “أصيب مصور قناة RT الفرنسية بشكل طفيف في رأسه، وكذلك أصيب أحد مراسلينا الصحفيين بحروق.. كما قذف أحد مراسلينا المحليين بالحجارة، ورغم ذلك نحن مستمرون في تقاريرنا الصحفية والبث المباشر للأحداث”.

وكتبت في تغريدة أخرى: “الطاقم الصحفي لشبكة RT، والمراسل المحلي لقناة رابتلي أصيبوا أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في باريس، حيث يطالب الفرنسيون من ماكرون (الرئيس الفرنسي)، تخفيض أسعار المحروقات”.

وأصيبت مراسلتنا في باريس وفاء فكاني بالغاز المسيل للدموع أثناء تغطيتها هذه المواجهات، كما أصيبت مراسلة RT الإنجليزية شارلوت دوبنسكي بالغاز، وأحد مصوري فريق RT France.

واحتدمت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس اليوم، احتجاجا على السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة أسعار الوقود.