إصابة نائب القنصل الأميركي في المكسيك في هجوم مسلح

ذكرت النيابة العامة المكسيكية والبعثة الدبلوماسية الأميركية في المكسيك أن نائب القنصل الأميركي، تعرض لهجوم بمسدس ما أدى إلى إصابته.

وجاء في بيان صدر عن النيابة العامة المكسيكية أن “موظفا رسميا في قنصلية الولايات المتحدة أصيب بسلاح ناري حسب التقرير الطبي وحالته مستقرة “.

وكشف ادواردو الماجر النائب العام في ولاية جاليسكو أن الاعتداء وقع أمام مدخل مركز تجاري صغير في غوادا لاخارا غرب البلاد.