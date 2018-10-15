إصابة وحالات اختناق باعتداءات لقوات الاحتلال جنوبي نابلس

أصيب فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام في محيط مدرسة قرية اللبن الساوية الثانوية جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وكالة وفا ذكرت أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدرسة اللبن الساوية وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام باتجاه الطلبة الفلسطينيين وأولياء الأمور، ما أدى إلى إصابة رئيس المجلس القروي بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المدرسة على الموجودين بداخلها، الذين رفضوا قرار الاحتلال بإغلاقها بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، حيث تحاول منع الطلبة من التواجد في محيطها.