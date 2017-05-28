إصابة 10 أطفال باستهداف “داعش” لمدينة سلمية بالـ«القذائف»

أصيب 10 أطفال بجروح جراء قصف تنظيم “داعش” الإرهابي بالقذائف الصاروخية مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

وأفاد مصدر في محافظة حماة بأن” إرهابيي تنظيم “داعش” المنتشرين في تبارة الديبة الى الشرق من بلدة عقارب قصفوا بعد ظهر اليوم بـ 3 قذائف صاروخية الأحياء السكنية في مدينة سلمية ما تسبب بإصابة 10 أطفال جميعهم دون الـ 6 سنوات بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف سلمية مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة والتي تعتدي على الأهالي في المناطق الآمنة وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والقيام بأعمالهم الزراعية فضلا عن استهدافهم بالقذائف ما تسبب باستشهاد واصابة العديد من المواطنين.