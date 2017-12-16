إصابة 10 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال مظاهرة في القدس

أصيب عشرة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت 12 فلسطينيا خلال قمعها اليوم مظاهرة في شارع صلاح الدين وحي باب العمود في مدينة القدس المحتلة احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لكيان الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال التي نشرت تعزيزات عسكرية وسط المدينة وخاصة في المنطقة الممتدة من باب العمود حتى شارع صلاح الدين مرورا بشارع السلطان سليمان وباب الساهرة الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رددوا شعارات تنادي بالانتفاضة من أجل القدس ما أدى إلى إصابة عشرة فلسطينيين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدة دول في العالم لليوم العاشر على التوالي مظاهرات غاضبة نصرة للقدس واحتجاجا على قرار ترامب كما شيع الفلسطينيون اليوم شهداءهم الأربعة الذين ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مظاهرات الغضب ضد القرار الأمريكي.