إصابة 12 جنديا تركيا اثنان منهم في خطر بتفجيرين منفصلين جنوب شرق تركيا

أصيب 12 جنديا تركيا في تفجيرين وقعا اليوم في محافظتي فان وهكاري جنوب شرق تركيا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن: «ثمانية جنود أتراك أصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم العسكرية زرعها مسلحون من حزب العمال الكردستاني على الطريق في محافظة فان»، لافتة إلى أن اثنين من الجنود في حالة خطرة.

وفى هجوم آخر نفذ بالطريقة نفسها أصيب أربعة جنود أتراك في محافظة هكاري جنوب شرق تركيا.

وكان ثلاثة جنود أتراك أصيبوا أمس جراء انفجار عبوة ناسفة إثناء قيام الجنود بعمليات تفتيش وتمشيط في قرية أيواليق فى محافظة شرناق جنوب شرق تركيا.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على محافظات جنوب شرق البلاد والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام الرافضة لسياساته إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية .