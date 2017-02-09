إصابة 13 شخصاً بجروح جراء اعتداءات إرهابية بقذائف بريفي إدلب وحلب

جرح11 شخصاً بينهم 3 أطفال نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم “داعش” بصاروخ غراد على قرية الحمام بريف حلب الجنوبي الشرقي.

إلى ذلك أصيب شخصان بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية في اتصال مع سانا أن “بلدة الفوعة تعرضت ظهر اليوم لاعتداء إرهابي بعدد من قذائف الهاون أطلقها إرهابيون يتحصنون في قرية الصواغية المجاورة للبلدة ما أسفر عن إصابة رجل 70 عاماً وفتاة 18عاماً ووقوع أضرار مادية في الممتلكات”.

وفي الـ 22 من الشهر الماضي أصيبت طفلة في الثالثة من عمرها نتيجةا اعتداء إرهابي بقذائف الهاون على بلدة الفوعة.