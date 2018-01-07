إصابة 3 أشخاص برصاص الاحتلال في رام الله

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال تصديهم لها عند المدخل الغربي لجامعة بيرزيت في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله قولها: قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لجامعة بيرزيت شمال غرب رام الله واقتحمت قرية المزرعة الغربية القريبة من الجامعة حيث اندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الشبان ما أدى إلى اصابة ثلاثة منهم وصفت اصابة احدهم بالخطيرة.