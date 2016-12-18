مصرع 4 رجال أمن وسائحة كندية بهجوم مسلح بالكرك غرب الأردن

صرحت مديرية الأمن العام الأردنية عن مقتل 4 رجال أمن وسائحة كندية بإطلاق نار إثر هجوم شنه مسلحون ملثمون، الأحد 18 كانون الأول، على مركز أمني بمنطقة القطرانة في مدينة الكرك.

ونقلت وسائل الإعلام الأردنية أن القوات الأمنية حاصرت المسلحين بقلعة الكرك.

وأفادت الوسائل، استنادا إلى مصادر في أجهزة الأمن، بوصول تعزيزات أمنية وطائرات إلى الكرك للتعامل مع الحادث، مشيرة إلى أن هوية المسلحين لم تعرف بعد.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن تمكنت، حتى هذه اللحظة، من قتل أحد المسلحين في تبادل نار كثيف.

ورجح مصدر أمني آخر في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن منفذي العملية ينتمون لـ«خلية إرهابية» محلية.