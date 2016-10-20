إصابة 3 ضباط روس جراء إطلاق مسلحين النار على معبر إنساني في حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 3 ضباط روس أصيبوا، اليوم الخميس، بجروح جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل إرهابيين في منطقة ممرات إنسانية بمعبر المشارقة في حلب.

وبينت الوزارة في بيان لها أنه تم نقل الضباط المصابين إلى قاعدة حميميم في اللاذقية، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية التكفيرية في وقت سابق اليوم بالقذائف الصاروخية والطلقات الرشاشة والقناصة المعابر التي حددتها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالتنسيق مع الجانب الروسي في مدينة حلب لترهيب المواطنين والمسلحين الراغبين بالمغادرة ومنعهم من ذلك في محاولة منها لتعطيل التهدئة الإنسانية التي بدأت صباح اليوم.

وبدأت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم تهدئة إنسانية لمدة 11 ساعة لإخلاء المدنيين من الأحياء الشرقية في حلب، حيث تم افتتاح 8 ممرات لإخلاء المواطنين، بينها اثنان لخروج المسلحين أحدهما يؤدي إلى الحدود السورية-التركية والثاني من سوق الحي إلى إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم عن تمديد التهدئة الإنسانية في حلب لمدة 24 ساعة إضافية وتأييد القيادة السورية لذلك.

ودعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها أمس جميع المسلحين في الاحياء الشرقية لمدينة حلب إلى ترك السلاح مع ضمان استفادتهم من قانون العفو رقم 15 لعام 2016 وقامت حوامات تابعة لسلاح الجو في الجيش العربي السوري أمس واليوم بإلقاء مئات آلاف المنشورات على الأحياء الشرقية توضح توزع المعابر الإنسانية لخروج المدنيين وتدعو كل من تورط بحمل السلاح إلى المبادرة لتسوية وضعه أو المغادرة.