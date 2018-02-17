إصابة 3 من عناصر الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

أقرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بسقوط إصابات في صفوفها جراء تعرض دورية تابعة لها لتفجير عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة.

وأشارت وكالة معا الفلسطينية للأنباء إلى أن بعض المصادر الإسرائيلية ذكرت بأن ثلاثة من عناصر الاحتلال أصيبوا بجروح دون أن تحدد مدى خطورة إصاباتهم بينما تحدثت المصادر عن هبوط طائرة مروحية في مكان العملية ووصول سيارات إسعاف إليه لنقل الجرحى.

وأوضحت الوكالة أن مدفعية الاحتلال قصفت موقعا على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ نحو 12 عاما