إصابة 4 أشخاص باعتداءات إرهابية على حيي الحمدانية وحلب الجديدة

أصيب 4 أشخاص بجروح بينهم 3 نساء جراء مواصلة التنظيمات الإرهابية التي تصفها واشنطن ب “المعارضة المعتدلة” اعتداءاتها بالقذائف والطلقات المتفجرة على الأحياء السكنية بمدينة حلب.

وقال مصدر في قيادة شرطة حلب بأن “التنظيمات الإرهابية استهدفت ظهر اليوم بعدد من القذائف والطلقات المتفجرة حيي الحمدانية وحلب الجديدة ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح بينهم 3 نساء”.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي تسبب أيضا “بأضرار كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

وارتقى أمس الأول 4 شهداء بينهم طفلة وأصيب 6 أشخاص بجروح في اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على حيي صلاح الدين والحمدانية في مدينة حلب.

وينتشر في عدد من أحياء مدينة حلب وقرى وبلدات بريف المحافظة إرهابيون تابعون لتنظيم “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” وما يسمى “أحرار الشام” و”جيش الفتح” و”الجبهة الشامية” وغيرها من التنظيمات المرتبطة بنظامي ال سعود الوهابي وأردوغان الإخواني.